Nice : 4 candidats encore en lice pour le poste d'entraîneur

Depuis le départ de Patrick Viera en décembre dernier, l’OGC Nice ne lui a toujours pas trouvé de réel successeur. Si Adrian Ursea paraissait être une solution de transition, il est finalement resté plusieurs mois sur le banc du club de la Côte d’Azur. Mais d’ici quelques semaines une nouvelle tête devrait prendre place.

Selon Nice Matin, 4 candidats seraient en lice et 3 noms ressortiraient : Christophe Galtier, Peter Bosz et Lucien Favre. Le nom du premier cité revient avec insistance récemment et il plairait en interne selon le quotidien régional qui ajoute que le nom de Lucien Favre, qui a pourtant emmené les Aiglons tout en haut du football français entre 2016 et 2018, ferait grincer certaines dents au sein du club, pas convaincues par un possible retour. Pour autant, malgré tous ces noms ronflants, Adrian Ursea devrait terminer la saison avec le club niçois et le nom de son successeur ne sera connu qu’à la fin de l’exercice actuel.