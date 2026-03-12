Menu Rechercher
Commenter 51
Ligue 1

Senny Mayulu serait tout proche de quitter le PSG !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Senny Mayulu a marqué les esprits avec le PSG @Maxppp

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain négocie plusieurs prolongations. Le club de la capitale a ficelé celle de João Neves et de Willian Pacho et espère en faire de même avec son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. Buteur en finale de Ligue des Champions, le jeune milieu Senny Mayulu est lui aussi concerné par cette vague de prolongations, mais le joueur de 19 ans tarde à répondre favorablement.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2027, Mayulu a reçu des offres pour être prolongé jusqu’en 2030. Et face à ses refus, le PSG pourrait acter son départ l’été prochain. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer le journaliste du Parisien, Dominique Sévérac. «Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint», a déclaré le journaliste à l’occasion d’un chat organisé par son journal avec les supporters parisiens au lendemain de la victoire face à Chelsea (5-2).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (51)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Senny Mayulu

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Senny Mayulu Senny Mayulu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier