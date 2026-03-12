Senny Mayulu serait tout proche de quitter le PSG !

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain négocie plusieurs prolongations. Le club de la capitale a ficelé celle de João Neves et de Willian Pacho et espère en faire de même avec son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. Buteur en finale de Ligue des Champions, le jeune milieu Senny Mayulu est lui aussi concerné par cette vague de prolongations, mais le joueur de 19 ans tarde à répondre favorablement.

Sous contrat jusqu’en 2027, Mayulu a reçu des offres pour être prolongé jusqu’en 2030. Et face à ses refus, le PSG pourrait acter son départ l’été prochain. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer le journaliste du Parisien, Dominique Sévérac. «Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint», a déclaré le journaliste à l’occasion d’un chat organisé par son journal avec les supporters parisiens au lendemain de la victoire face à Chelsea (5-2).