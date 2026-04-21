Man City : un départ de taille se confirme

Une nouvelle page importante est en train de se tourner à Manchester City. Selon le journaliste Fabrizio Romano, John Stones devrait quitter le club à la fin de la saison, à l’expiration de son contrat. Le défenseur anglais de 31 ans, freiné ces dernières années par plusieurs blessures, se dirigerait vers un départ libre malgré la volonté affichée de terminer la saison sur une note positive, toujours en course pour le titre de Premier League face à Arsenal.

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En effet, Manchester City s’attend ainsi à son départ cet été, même si aucune décision officielle n’a encore été communiquée. Arrivé en 2016 en provenance d’Everton, Stones aura marqué l’ère Guardiola avec 17 trophées majeurs remportés, dont la Ligue des Champions. Comme Bernardo Silva, qui va lui aussi quitter le club, il s’apprête à clore un cycle historique avec les Citizens…