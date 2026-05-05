L’Algérie climatise Yacine Adli

Durant des années, Yacine Adli a répété à maintes reprises qu’il ne souhaitait pas représenter l’Algérie. Passé par les équipes de France plus jeune, l’ancien du PSG, qui avait été approché par la FAF, a toujours fermé la porte. Mais il a décidé de l’ouvrir il y a quelques jours à la surprise générale il faut bien l’avouer, tant Adli a toujours assuré qu’il ne changerait pas d’avis. «Je le connais bien (au sujet de Petkovic, ndlr) et nous avons récemment échangé quelques mots au téléphone. Il reconnaît ma valeur et je connais son style de jeu. Porter le maillot algérien est ce qu’il y a de plus beau pour moi. J’ai tout donné et la décision finale revient désormais à la fédération et au sélectionneur. Je suis prêt dès que le staff technique jugera que je peux apporter la contribution attendue», a-t-il avoué à SportTeam.

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La Gazette du Fennec, qui a interrogé des sources à la FAF, assure que l’Algérie n’est pas concernée par ce rétropédalage et n’a eu aucune réaction à cette sortie médiatique inattendue. Pour la FAF, ce dossier est clos et enterré depuis un moment. Les déclarations d’Adli ne changent donc absolument rien pour les Fennecs et la fédération, qui assure qu’il est un joueur non sélectionnable qui a fait son choix il y a un moment.