Sénégal : les mots forts d’Iliman Ndiaye sur la finale de CAN contre le Maroc

Ce mardi, l’Equipe de France réalise son entrée en lice en Coupe du Monde. Face à eux, le Sénégal entend bien partir avec une victoire d’entrée et ne souffre d’aucun complexe face aux Bleus. Après avoir clairement expliqué que les Lions de la Teranga visaient la victoire finale en Coupe du Monde, Iliman Ndiaye s’est livré sur d’autres sujets lors de son entretien accordé à France Football ce lundi. Interrogé sur la finale de la dernière CAN qui, remportée par le Sénégal sur le terrain dans des conditions chaotiques, a finalement été jugée comme une victoire sur tapis vert pour le Maroc, l’attaquant d’Everton a expliqué qu’il se sentait champion d’Afrique peu importe les décisions juridiques :

La suite après cette publicité

«Je vais être franc, j’avais des doutes sur le déroulement de la rencontre, il s’était passé des choses durant l’avant-match, des joueurs qui se sentent malades, etc. Bref, je me posais pas mal de questions. Et, dès les premières minutes, je sens des décisions arbitrales étranges. Je ne parle même pas de la séquence surréaliste à la fin du temps réglementaire entre notre but refusé - on se demande encore pourquoi - et le penalty tombé de l’espace pour le Maroc. J’ai senti une rage monter en moi comme jamais. Le sentiment d’injustice a été trop fort, on est sortis du terrain quelques minutes. Quand Sadio (Mané) nous demande de revenir, on se dit : "Allez, on doit y retourner. Et peut-être que Diaz va rater son péno, seul Dieu le sait." Quand Brahim rate sa tentative, on se regarde tous et on se dit entre nous : "C’est la justice de Dieu qui a parlé. On ne peut plus perdre maintenant." La suite, on la connaît. Je me sens champion d’Afrique, peu importe la décision des instances. C’est la vérité du terrain qui doit parler. Et c’est le Sénégal qui a gagné sur le terrain (1-0 a.p., avant que le jury d’appel de la CAF ne donne match gagné sur tapis vert au Maroc, 3-0, le 17 mars. Le Sénégal a introduit un recours auprès du Tribunal arbitral du sport, toujours en cours d’examen).»