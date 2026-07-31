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Le Real Madrid vend Víctor Valdepeñas à la Fiorentina

Par Jordan Pardon
1 min.
Víctor Valdepeñas Talavera @Maxppp

Apparu une fois en Liga la saison dernière avec le Real Madrid, Víctor Valdepeñas va relever un nouveau défi. Le latéral gauche de 19 ans s’est engagé jusqu’en 2031 avec la Fiorentina. Le club merengue va récolter 8 millions d’euros dans l’opération, et conservera 50% sur une éventuelle future revente. Pour rappel, le Real Madrid affrontera ce samedi… la Fiorentina, dans le cadre d’une rencontre amicale.

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« Le Real Madrid CF et l’ACF Fiorentina ont trouvé un accord pour le transfert de notre joueur Víctor Valdepeñas. Valdepeñas a rejoint le Real Madrid en 2018 à seulement 11 ans et a passé six saisons au sein de notre centre de formation. La saison dernière, il a fait ses débuts avec l’équipe première et a remporté l’UEFA Youth League avec l’équipe Juvenil A. Le Real Madrid remercie Valdepeñas pour son engagement durant toutes ces années et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour cette nouvelle étape de leur vie », indique le communiqué du Real Madrid.

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