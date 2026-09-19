« C’est allé trop loin » : Liam Rosenior lâche ses vérités après sa brouille avec Strasbourg

Le Paris Football Club version Liam Rosenior s’impose clairement comme l’une des équipes les plus attractives de cette Ligue 1. Déployant un jeu léché, porté vers l’offensive, mais avec une belle rigueur sans ballon, les Parisiens ont enchaîné un cinquième match sans défaite en championnat, avec un succès convaincant contre le Racing Club de Strasbourg (2-1). Une rencontre très particulière pour Liam Rosenior, qui retrouvait son ancien club pour la première fois depuis son départ vers Chelsea en janvier dernier.

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Avant même le début de la rencontre, le ton était déjà donné. En effet, le parcage visiteur du Stade Jean-Bouin, occupé par une centaine de supporters de Strasbourg, a copieusement sifflé le natif de Londres. Chahuté ensuite durant la rencontre et visé par de nombreux propos injurieux, provoquant par ailleurs l’intervention du délégué de la rencontre en fin de match, Rosenior est resté quasiment impassible jusqu’au coup de sifflet final de Jeremy Stinat pour prendre sa revanche. Après la rencontre, il s’est dirigé vers le parcage visiteur du Stade Jean-Bouin pour célébrer devant les fans alsaciens. Une provocation qui n’a pas du tout plu aux joueurs d’Hugo Oliveira, venus immédiatement le rappeler à l’ordre.

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Retrouvailles extrêmement tendues entre Rosenior et Strasbourg

S’en est ensuite découlé une échauffourée entre les deux effectifs, avec plusieurs joueurs de Strasbourg reprochant à Rosenior son manque d’humilité, après cette victoire. Si, au micro de Ligue 1+, Liam Rosenior a longuement insisté sur la performance très réussie de ses joueurs, il est ensuite revenu sur les échauffourées d’après-match avec l’équipe adverse. « Les personnes au club qui me connaisse savent que j’ai toujours été respectueux et tenté de faire le meilleur pour le club. Mais là, c’est allé trop loin… »

😤 C’est un Liam Rosenior très énervé qui est passé devant le parcage strasbourgeois, qui n’a pas été tendre avec l’ancien coach du RCS. Un départ qui ne sera jamais digéré ! pic.twitter.com/qrQ16ETCEO — Planète Racing (@PlaneteRacing) September 19, 2026

« Je comprends le contexte. C’est un super club, merveilleux, avec une grande institution. Je l’ai toujours protégé. Mais c’est allé trop loin, j’ai célébré de cette façon pour toutes ces raisons. » Entraîneur du RCSA de juillet 2024 à janvier 2026, Rosenior a dirigé 63 rencontres sur le banc de la formation alsacienne, la qualifiant notamment pour la phase de ligue de la Ligue Conference 2025/2026. Huit mois plus tard, son départ en pleine saison, du côté de la Premier League, n’a visiblement pas été digéré du côté alsacien. En attendant, le Paris Football Club est deuxième de Ligue 1 et c’est sans-doute ce que retiendra davantage Liam Rosenior…