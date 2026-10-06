Argentine : que va faire Lionel Messi après sa retraite internationale ?

Un moment d’histoire. À l’occasion de sa 208e sélection lors d’un amical face au Bénin au Stade Monumental de Buenos Aires, Lionel Messi va tirer définitivement sa révérence sous le maillot de l’Albiceleste cette nuit (1h). Six semaines après la défaite en finale de la Coupe du Monde contre l’Espagne, le capitaine emblématique, meilleur buteur et joueur le plus capé de l’histoire de son pays, va tourner la page internationale en affirmant avoir tout donné à sa patrie après deux Copa America remportés et une Coupe du Monde coffrée en 2022. Bien que son sélectionneur Lionel Scaloni lui ait laissé la porte grandement ouverte pour revenir sur sa décision, la légende du FC Barcelone semble bel et bien déterminé à clore cette aventure, préférant désormais se consacrer à la suite de sa carrière en club.

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En effet, la carrière du numéro 10 argentin se poursuit sereinement du côté de l’Inter Miami, où son contrat court jusqu’à la fin de la saison 2028. Évalué année après année en fonction de sa condition physique et mentale, son engagement sur les terrains pourrait même se prolonger au-delà de cette échéance s’il en éprouve l’envie. Porté par un équilibre familial idéal retrouvé entre la Floride et sa résidence de Castelldefels près de Barcelone, Messi n’envisage pas un retour romantique à Newell’s Old Boys comme l’explique la BBC ce mardi. Son avenir se situe davantage dans la gestion du club américain, dont il récupérera des parts sociales dès sa retraite sportive.

Lionel Messi veut rester impliqué dans le monde du foot

Le média britannique profite de ce dernier match avec l’Argentine pour en dire plus sur les projets d’avenir après la fin de son histoire avec l’Albiceleste. Dans un premier temps, la Pulga écarte l’idée d’embrasser une carrière d’entraîneur, un rôle jugé trop éprouvant au quotidien et instable. En revanche, Messi préparerait activement sa reconversion en devenant un propriétaire de club ultra-investi. Après avoir racheté l’UE Cornellà pour en faire une pépinière de jeunes talents et fondé le Deportivo LSM en Uruguay avec Luis Suárez, il a franchi un cap majeur en prenant les rênes du CD Eldense en deuxième division espagnole. Loin de se contenter d’un rôle d’investisseur passif, l’Argentin suit chaque rencontre dans le détail, aurait déjà attiré plus d’une douzaine de sponsors majeurs grâce à son aura et ambitionne d’installer le club en Liga à travers une structure dirigée par des hommes de confiance selon la BBC.

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En parallèle de ses ambitions dans le football professionnel, la star argentine continue d’alimenter sa passion pour la formation à travers la Messi Cup, un tournoi réunissant les plus grandes académies mondiales des moins de 16 ans. Au-delà du football, Messi dispose aussi d’un empire commercial florissant estimé à plus d’un milliard de dollars, composé de partenariats majeurs, de la chaîne hôtelière MiM Hotels, de projets immobiliers en Argentine et de chaînes de restauration en Catalogne. Débarrassé des exigences de la sélection dans quelques heures, la légende de 39 ans va donc continuer d’apprendre les ficelles du monde des affaires et bâtir sereinement son après-carrière.