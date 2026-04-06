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Real Madrid : Vinicius Jr ne s’entendait pas avec Xabi Alonso

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vinicius Junior, buteur contre Benfica @Maxppp

L’ère Xabi Alonso semble bien loin… Arrivé comme symbole du renouveau madrilène, l’ancien milieu de terrain s’est cependant très vite cassé les dents. Pas aidé par un vestiaire qui n’a pas adhéré à ses méthodes. Le courant ne passait d’ailleurs pas entre le coach et plusieurs de ses stars. Avant le match de quarts de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Vinicius Jr s’est exprimé à ce sujet et ne s’est pas caché..

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« Ce fut un moment difficile, je jouais beaucoup de matchs, mais je jouais peu de minutes au final (il était souvent remplacé rapidement, NDLR). Chaque entraîneur a ses méthodes. Je crois qu’il n’a pas été possible de créer une connexion avec lui, par rapport à ce que lui voulait et ce que voulait l’équipe. Ce fut un moment d’apprentissage, j’ai beaucoup appris, les joueurs m’ont aidé, j’ai pu réfléchir et m’améliorer en tant que personne. J’espère continuer comme ça avec Arbeloa, j’ai une connexion merveilleuse avec lui », a expliqué le Brésilien, confirmant ce que tout le monde savait déjà plus ou moins…

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