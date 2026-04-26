Ligue 1 : Valentin Rongier en bourreau du FC Nantes, le LOSC à hauteur de l’OL, match d’anthologie entre Le Havre et Metz

Ce dimanche, le traditionnel multiplex de l’après-midi en Ligue 1 nous offrait trois rencontres passionnantes à suivre pour le classement. En déplacement à Rennes pour le derby breton, le FC Nantes se devait d’aller chercher la victoire pour continuer de croire à un maintien dans l’élite. Avec un Vahid Halilhodžić suspendu et en tribunes, les Canaris se présentaient avec un onze compétitif pour gêner un Stade Rennais qui pouvait revenir à un point de l’OL, troisième, en cas de victoire. D’entrée, les hommes de Franck Haise ont attaqué et ont été vite récompensés. Après une sortie mal maîtrisée de Lopes face à Al-Tamari, Benoît Bastien a indiqué le point de penalty. Sans trembler, le meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul, a trompé l’ancien gardien de l’OL, parti du bon côté (1-0, 8e). Malgré deux répliques de Cozza (16e, 31e), Rennes était plus incisif et le duel des Bretons faisait mal aux Canaris dans ce derby. Finalement, ces derniers ont recollé au score juste avant la pause. Profitant d’une mauvaise appréciation d’Ait-Boudlal, Ignatius Ganago s’est présenté face à Samba et a trompé son ancien coéquipier du RC Lens d’un superbe lob (1-1, 40e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le Camerounais était proche de doubler la mise (43e). Au retour des vestiaires, Rennes a accéléré à nouveau. Poussés par le Roazhon Park, les coéquipiers de Lepaul ont cru reprendre les devants, mais le but du meilleur buteur de l’élite a été annulé pour une position de hors-jeu d’Al-Tamari sur l’action (59e). Un avertissement pour Nantes qui s’est rebiffé. Auteurs d’un match volontaire, les Nantais se sont rués vers l’attaque, mais Merlin (65e), auteur d’un sauvetage brave, et Samba (67e) ont frustré Nantes. Finalement, après un dernier quart d’heure décousu, Rennes a fait la différence dans les 9 minutes de temps additionnel. Sur un corner mal repoussé, c’est Valentin Rongier qui a (presque) envoyé Nantes en Ligue 2 avec une frappe vicieuse du gauche (2-1, 90+2e). Malgré un ultime baroud d’honneur, Nantes n’est pas parvenu à égaliser et reste 17e. Mathématiquement pas relégués, le FCN devra gagner la semaine prochaine contre Marseille. De son côté, Rennes suit la cadence de l’OL et Lille à la cinquième place. Rennes devra faire le travail à Lyon la semaine prochaine pour entretenir ses derniers espoirs de Ligue des Champions.

Le LOSC colle l’OL, Metz fait de la résistance

Dans le même temps, le LOSC se déplaçait sur la pelouse du Paris FC. Invaincus depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur son banc, le club parisien avait réussi à tenir tête à de nombreux cadors du championnat cette saison (OM, OL, Monaco). Mais rien ne s’est passé comme prévu ce samedi. Timides et muselés offensivement par les Dogues, les Parisiens ont concédé l’ouverture du score de Matias Fernandez-Pardo sur penalty (0-1, 26e). Après un premier acte assez terne, le rythme est monté au retour des vestiaires à l’image de cette barre transversale trouvée par le numéro 7 des Dogues (66e). Plus inspiré avec les entrées de Kebbal et Koleosho, le PFC a accéléré et a failli égaliser sur penalty. Problème, l’Algérien a vu sa frappe heurter le poteau (74e). En fin de match, le Paris FC a été réduit à dix après un geste d’humeur de Lees-Melou contre Mathieu Vernice (86e). Dès lors, le score n’a plus évolué et le LOSC a collecté une 17e victoire cette saison, ce qui lui permet de revenir à hauteur de l’OL, à la quatrième place.

La suite après cette publicité

L’autre match du multiplex a été fou entre Le Havre et Metz. Alors que Samatta a rapidement ouvert le score, Tsitaishvili lui a répondu dans la foulée. Quelques minutes après, Yassine Kechta est venu confirmer ce début de match d’anthologie avec une frappe folle du gauche (2-1, 13e). Juste avant la pause, les Messins, très volontaires, ont égalisé sur penalty grâce à Gauthier Hein (2-2, 45+2e). La deuxième période a été toute aussi décousue. Alors que Zouaoui a redonné l’avantage au HAC sur penalty, c’est Pandore qui a égalisé dans la foulée pour les Grenats (3-3, 54e). À l’heure de jeu, Doucouré a cru donner un avantage définitif au Havre (4-3, 61e). Finalement, en fin de match, Metz a égalisé grâce au doublé d’Hein (4-4, 85e). Avec ce nul inespéré, Metz reste en vie même si les chances de maintien sont plus qu’infimes. De son côté, Le Havre n’a pas officiellement acté son maintien dans l’élite.

Les résultats de 17h15 :

Rennes 2-1 Nantes : Lepaul (8e), Rongier (90+2e) / Ganago (40e)

Le Havre 4-4 Metz : Samatta (5e), Kechta (13e), Zouaoui (52e), Doucouré (61e) / Tsitaishvili (9e), Hein (45+5e, 85e), Pandore (54e)

Paris FC 0-1 Lille : Fernandez-Pardo (26e)