Arsenal veut vendre 5 joueurs pour faire 3 gros transferts

Arsenal a de l’appétit. Cet été, les pensionnaires de l’Emirates Stadium veulent renforcer leur équipe. L’une des priorités est de mettre la main sur un défenseur central pour compenser l’absence pour blessure de William Saliba. Si John Stones a été approché, il va rejoindre librement l’Inter. Ezri Konsa (Aston Villa) est une autre option. Dans l’entrejeu, les champions d’Angleterre 2026 ciblent Bruno Guimarães. Le Brésilien est d’accord pour les rejoindre, lui qui se serait déjà entendu sur un contrat de 5 ans avec les Gunners. Mais le plus dur est de convaincre Newcastle, qui refuse toutes les offres pour le moment. Il y a quelques jours, la presse auriverde a révélé qu’Arsenal est revenu à la charge avec une proposition de 85 M€.

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Dans le même temps, les Anglais veulent aussi renforcer leur secteur offensif. D’autant qu’ils se sont fait souffler Morgan Rogers par Chelsea. Bradley Barcola (PSG) est une alternative. Arsenal explore aussi la piste menant à Vinicius Jr. En fin de contrat dans un an, le Brésilien ne s’est toujours pas entendu avec le Real Madrid, qui n’exclut pas un départ selon certaines sources. Dans le même temps, Sky Sports assure que l’attaquant va rester et même prolonger son bail. Face à cette confusion, les Gunners, qui avaient offert un contrat en or à Vini Jr, vont passer à autre chose. Mais quoi qu’il arrive, ils vont devoir dégraisser pour faire de la place mais aussi récupérer des liquidités pour réaliser un ou plusieurs gros coups.

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Les Gunners veulent faire le ménage

L’Evening Standard révèle d’ailleurs la liste des joueurs qu’Arsenal est prêt à sacrifier cet été. Après avoir déjà laissé filer Leandro Trossard et Jakub Kiwior pour environ 35 M€ au total, l’écurie anglaise est prête à écouter les offres pour Gabriel Jesus. Sous contrat jusqu’en 2027, le Brésilien n’obtiendra pas de prolongation. Arsenal a fixé son prix de départ à environ 23 M€. Les Gunners n’accepteront pas d’offres en dessous de ce montant pour un joueur qui touche un salaire de 290 000 euros par semaine. Si les Anglais ne reçoivent pas de propositions jugées intéressantes, ils sont prêts à prendre le risque de le laisser partir libre dans un an. Son compatriote Gabriel Martinelli est aussi sur la liste des joueurs transférables.

Représenté par Roc Nation, la même agence qui s’occupe de Vinicius Jr, le Brésilen ne sera pas retenu si une offre arrive à Londres. Le Bayern Munich s’était intéressé un temps à lui. Lié à Arsenal pour encore 2 ans, le joueur, qui émarge à 210 000 euros par semaine, est un candidat au départ. C’est la même chose pour Ethan Nwaneri. Prêté à l’OM lors de la deuxième partie de saison lors du précédent exercice, l’Anglais n’a pas convaincu. Arsenal cherche à le faire partir. Une vente serait l’idéal, mais un prêt n’est pas exclu. Envoyé à Hambourg la saison dernière, Fabio Vieira est de retour à Londres. Le club allemand discute pour tenter de le conserver définitivement, mais le montant demandé par Arsenal (20 M€) freine les discussions à l’heure actuelle. Reiss Nelson, qui est courtisé par Fulham, est aussi invité à partir. Les Anglais veulent se débarrasser de son salaire de 116 000 euros par semaine. Ils sont donc cinq à être poussés dehors par Arsenal, qui veut récupérer de l’argent pour mieux le réinvestir avec 3 transferts prioritaires (un défenseur, un milieu et un attaquant).