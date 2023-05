Guti se paie Man City et Pep Guardiola

Alors que beaucoup pensaient voir Manchester City étriller le Real Madrid au Bernabéu, les Meringues ont fait mieux que résister. La Casa Blanca aurait pu remporter cette demi-finale aller si Kevin De Brune n’avait pas sorti un coup de génie. Interrogé dans l’émission El Chiringuito, l’ancien Madrilène Guti ne s’est d’ailleurs pas privé pour se payer les Skyblues et Pep Guardiola.

« Celui qui ose, c’est Ancelotti, et le défensif, c’est Guardiola. Ancelotti joue avec Camavinga latéral gauche, avec un milieu défensif qui est Toni Kroos. Il ne joue plus avec quatre, mais trois milieux et trois attaquants. Trois vrais attaquants ! Vinicius et Benzema sont restés devant et Rodrygo pour les aider. Manchester City a moins de puissance offensive. Avant, ils avaient deux latéraux qui attaquaient comme des fous, mais ce n’est plus le cas. Il met Bernardo comme ailier alors qu’il n’en est pas un. Manchester City a Grealish qui n’élimine personne. En Premier League, il élimine tout le monde mais je ne l’ai pas vu faire une fois en Ligue des Champions. Pas contre le Real Madrid, ni contre le Bayern Munich. C’est ça la réalité. Après il y a Guardiola qui n’ose pas faire de changements pour améliorer son équipe. Il n’ose pas. C’est évident », a-t-il déclaré.

