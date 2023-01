Mercato : le Real Madrid a choisi ses 4 prochaines recrues

La suite après cette publicité

Le Real Madrid n’est décidément pas un club comme les autres. Deuxièmes de Liga à trois points du FC Barcelone, qui les a battus lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne, les Merengues traversent une crise. Oui, on parle bien d’une crise de l’autre côté des Pyrénées alors que la saison est encore très longue et que les Madrilènes sont encore engagés sur tous les tableaux. Toutefois, il faut préciser que la formation espagnole n’a pas été forcément très rassurante depuis le retour à la compétition, hormis quelques individualités à l’image de Thibaut Courtois ou Karim Benzema.

Moins rayonnant, le Real Madrid pourrait profiter du mercato d’hiver pour apporter des retouches à son effectif. Mais il n’en sera rien si on se fie aux informations publiées ce mercredi dans The Athletic. En effet, le média anglais assure que les dirigeants madrilènes ne souhaitent pas recruter durant ce mois de janvier, eux qui ont uniquement bouclé le dossier Endrick (Palmeiras). Une position ferme. Mais cela ne veut pas dire que Carlo Ancelotti est forcément d’accord avec le discours de ses patrons. Car l’Italien estime en privé que son équipe est limitée et n’est pas aussi solide que cela pour atteindre tous les objectifs.

Ancelotti estime qu’il faut 4 recrues

The Athletic et Defensa Central expliquent ainsi que l’entraîneur du Real Madrid pense que son club devra recruter au moins quatre joueurs dans les prochains mois. Il a visiblement fait une croix pour cet hiver mais espère qu’il aura les renforts espérés durant l’été. Ainsi, l’ancien coach de Chelsea et du PSG voudrait un attaquant supplémentaire afin d’occuper le rôle de doublure ou concurrent de Karim Benzema. Ce n’est pas vraiment surprenant puisque l’écurie ibérique pensait déjà à recruter un avant-centre l’été dernier mais ne l’avait pas fait.

Si Madrid a toujours un œil sur Kylian Mbappé (24 ans, PSG), le club ratisse large et passera certainement à l’action cet été. D’autant qu’il faudra remplacer Mariano Diaz, voire Marco Asensio, tous les deux en fin de contrat en juin prochain. Selon DC, Carlo Ancelotti souhaiterait aussi un milieu de terrain supplémentaire. Le nom de Jude Bellingham (19 ans, BVB) est avancé. Enfin, le Mister voudrait surtout deux latéraux, car il estime que son équipe n’est pas assez solide sur les côtés avec notamment Ferland Mendy ou Dani Carvajal. Si l’hiver devrait, a priori, être calme, l’été risque fort d’être agité à Madrid.