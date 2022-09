Le PSG fait exploser la banque !

La Ligue des Champions fait son grand retour ! Et quoi de mieux qu'un PSG-Juventus au Parc des Princes pour lancer les hostilités. Fort de son début de saison tonitruant en Ligue 1 (24 buts en 6 matches, 5 victoires et un nul), Paris affronte le club turinois au meilleur des moments d'autant que la Juve n'est pas dans sa meilleure forme (seulement 6e de Serie A). Le trio Neymar, Mbappé, Messi face à une défense turinoise encore expérimentale et désormais orpheline de Matthijs de Ligt. Et pour cette première soirée de C1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

Parmi les différents paris proposés, voici trois cotes intéressantes :

- Victoire 3-0 du PSG face à la Juventus (cote à 8,05)

Il y a deux-trois ans, cette affiche aurait sans doute été plus incertaine. A en croire les bookmakers, à commencer par Unibet qui donne une victoire du PSG à 1,33. Plutôt que de miser sur cette petite cote, on vous propose de miser sur une large victoire parisienne 3-0 au Parc. Le trio MNM, Christophe Galtier et toute l'armada parisienne voudront marquer les esprits. Et à voir la déclaration plus que défaitiste du coach de la Juventus Massimiliano Allegri, on voit mal le club turinois revenir de Paris avec autre chose qu'une valise, d'autant qu'Angel Di Maria est plus qu'incertain.

- Le PSG marque sur penalty (cote à 3,30)

Si Bremer ne fait pas un mauvais début de saison, la défense turinoise s'attend forcément à beaucoup souffrir au Parc des Princes. A l'instar du Real Madrid qui en avait pris 3 en 2019, la Juve devrait beaucoup souffrir devant la vivacité des trois attaquants parisiens et devant les deux pistons. Typiquement le genre de match où les défenseurs sont au bord de la rupture. A FM, on voit bien un penalty pour le PSG.

- Mbappé et Neymar marquent contre la Juve (cote à 3,60)

Avec 14 buts en 6 matches de Ligue 1, le duo Mbappé et Neymar marche sur l'eau. Et dire que Christophe Galtier économise les deux hommes comme face à Nantes où le second a remplacé le premier. Si l'on rajoute un Lionel Messi en mode caviar (auteur de six passes décisives) et d'un Neymar également habile dans la dernière passe, tout porte à croire que le tandem Mbappé-Neymar devrait marquer et faire la misère à la Juve.

