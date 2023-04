Real Madrid : Carlo Ancelotti ne veut pas entraîner le Barça

Ce mercredi soir, le Real Madrid a écrasé le FC Barcelone (4-0) lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi et s’est donc qualifié pour la finale. Un résultat très positif pour les Madrilènes et Carlo Ancelotti qui entre donc encore un peu plus dans l’histoire de son club. En conférence de presse, le technicien italien a rappelé qu’il ne changerait jamais de club de sa propre volonté, estimant qu’il est déjà le meilleur club du monde. Et encore moins pour le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

«Pour moi, entraîner Barcelone est impossible en raison de mon histoire, donc je ne changerais pas. J’ai beaucoup de respect pour Xavi et pour le Barça, mais je ne changerai pour personne, parce que je suis dans le meilleur club du monde, dans un endroit où je vois beaucoup d’affection et je ne veux pas changer. Nous allons jouer la quatrième finale de la saison, mais nous devons bien finir la saison. Nous sommes satisfaits, même si nous sommes derrière Barcelone parce que le Barça a très bien travaillé. Mais nous pensons à la Liga, parce que cela aide à avoir une bonne dynamique et parce que même si les mathématiques nous condamnent, nous allons nous battre».

À lire

JT Foot Mercato : le plan de l’AC Milan pour confirmer son retour au sommet