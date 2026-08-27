PSG : plus de 800 salariés récompensés après la saison exceptionnelle du club

Le PSG a décidé de récompenser l’ensemble de ses salariés après son excellente saison 2025-2026. Selon Le Parisien, plus de 800 collaborateurs du club vont recevoir une prime collective pour être associés aux succès de l’équipe parisienne, championne d’Europe pour la deuxième saison consécutive. Les employés ont appris la nouvelle mercredi soir dans un mail de Nasser Al-Khelaïfi. « Nos succès sportifs dans l’ensemble de nos sections, tout comme notre croissance, notre capacité d’innovation et notre créativité en tant qu’entreprise et en tant que marque, sont le fruit d’un immense effort collectif. Ce sont vos réussites et vos succès », leur a écrit le président parisien, avant d’annoncer l’attribution de cette prime au titre de la saison écoulée. Son montant n’a, en revanche, pas été précisé.

La suite après cette publicité

Cette récompense vient saluer une nouvelle saison particulièrement riche pour le club de la capitale. En plus de conserver sa Ligue des champions, le PSG a remporté la Ligue 1, le Trophée des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale. La direction souhaite ainsi faire profiter de cette réussite sportive à tous ceux qui travaillent au quotidien au sein du club, au-delà des joueurs et du staff. Une démarche qui avait déjà été entreprise après le premier sacre européen en 2025 : les salariés avaient alors bénéficié d’un bonus provenant d’une partie des primes promises aux joueurs, qui avaient choisi d’en partager une partie avec eux.