PSG : Kylian Mbappé lance un avertissement au FC Barcelone

Après un match nul animé contre Clermont en Championnat ce samedi (1-1), le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le FC Barcelone pour un quart de finale de Ligue des Champions très attendu mercredi (21 heures). Pendant que le club catalan bénéficiait d’un week-end de repos en raison de la finale de Coupe d’Espagne, les hommes de Luis Enrique, dans un effectif très remanié, n’ont pu l’emporter contre la lanterne rouge du Championnat.

Un match durant lequel Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Gianluigi Donnarumma et surtout Kylian Mbappé ont débuté sur le banc de touche afin de souffler. Mais Luis Enrique l’assure, le PSG attend le Barça : «Nous sommes prêts pour n’importe quel match. Surtout pour la Ligue des Champions. C’est celle qui motive les joueurs, les supporters, c’est la Ligue des Champions. On arrive au meilleur moment de la saison pour moi. On est prêts. J’espère que le meilleur est encore à venir», expliquait-il après la rencontre.

Kylian Mbappé lance les hostilités

Pourtant, Kylian Mbappé est apparu frustré en fin de rencontre suite à une discussion animée avec son coach. Méticuleux, les deux hommes ont pris le soin de couvrir leurs bouches avec leurs mains pour ne pas que l’on comprenne ce qu’ils se disaient. Mais au lendemain de la rencontre, le capitaine de l’équipe de France était présent au micro de Téléfoot pour évoquer son sentiment avant le choc contre le club catalan en Ligue des Champions.

Avant le choc, l’ailier de 25 ans a d’abord assuré que «chaque année, cette période est un tournant de la saison. À la fin du mois d’avril, on aura une indication sur le type de saison qu’on est susceptible de faire. Je suis sûr qu’on va tout donner, après le résultat… c’est dans les mains de Dieu !». Avant d’assurer être plus que prêt pour le rendez-vous : «C’est le moment pour les grands joueurs : je suis prêt, et comme d’habitude je ne vais pas me cacher !». Xavi Hernandez et les Blaugranas sont prévenus !