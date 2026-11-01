Real Madrid : José Mourinho se moque des supporters du Racing Santander

José Mourinho n’a pas manqué l’occasion de chambrer les supporters du Racing Santander. Après la victoire du Real Madrid (3-0) ce dimanche après-midi, l’entraîneur portugais est revenu en conférence de presse sur l’ambiance particulièrement hostile rencontrée par son équipe. « J’aime ce stade et j’aime les supporters du Racing. Ils ne viennent pas pour assister à un spectacle ou regarder un film, ils viennent pour participer au match et rendre les choses très difficiles pour les adversaires », a-t-il d’abord expliqué. Mais le technicien madrilène a ensuite glissé une petite pique au public adverse, qui a vivement contesté plusieurs décisions arbitrales. « Ils ont protesté contre chaque décision de l’arbitre, surtout parce qu’ils ne connaissaient pas bien les règles. Et bien sûr, je comprends, parce que les règles changent tellement », a-t-il ironisé.

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Le Portugais faisait notamment référence à un penalty annulé au Racing Santander après l’intervention de l’assistance vidéo. Une décision qu’il estime parfaitement justifiée. « Ils ont protesté contre ce penalty annulé, alors qu’il était évident que la règle dit que ce n’est jamais un penalty. C’était très évident, tant que le VAR ne dormait pas. Et le VAR était éveillé, heureusement. L’arbitre était très bon », a poursuivi Mourinho, fidèle à son ton provocateur. Sur le terrain, ses joueurs ont répondu présent avec une victoire nette grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Yan Diomandé. Un succès qui permet au Real Madrid de grimper à la troisième place de Liga.