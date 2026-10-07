Menu Rechercher
Commenter 1
Matchs Amicaux

Sur un corner de Lionel Messi, Nicolas Otamendi délivre l’Argentine contre le Bénin

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Argentine 3-0 Bénin

Cette nuit, l’Argentine fait ses adieux à Lionel Messi qui dispute son tout dernier match avec la sélection. Contre le Bénin, l’attaquant argentin a eu du mal à tirer son épingle du jeu en première période.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Cependant, au retour des vestiaires, il a réglé la mire. Côté gauche, il a enroulé un joli corner au premier poteau pour Nicolas Otamendi. Ce dernier a propulsé le ballon au fond des filets (1-0, 48e). Il a ensuite cédé sa place à Lisandro Martinez (51e) pour son tout dernier match avec l’Albiceleste.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Argentine
Nicolás Otamendi

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Argentine Flag Argentine
Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier