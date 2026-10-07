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Sur un corner de Lionel Messi, Nicolas Otamendi délivre l’Argentine contre le Bénin
1 min.
@Maxppp
Cette nuit, l’Argentine fait ses adieux à Lionel Messi qui dispute son tout dernier match avec la sélection. Contre le Bénin, l’attaquant argentin a eu du mal à tirer son épingle du jeu en première période.
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🇦🇷 Sur un service de Lionel Messi, Nicolas Otamendi ouvre le score pour l’Argentine !La suite après cette publicitéLe direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/co0gCRzAx7 #lequipeFOOT https://t.co/bjoY2JRA6n— L’Équipe (@lequipe) October 7, 2026
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Cependant, au retour des vestiaires, il a réglé la mire. Côté gauche, il a enroulé un joli corner au premier poteau pour Nicolas Otamendi. Ce dernier a propulsé le ballon au fond des filets (1-0, 48e). Il a ensuite cédé sa place à Lisandro Martinez (51e) pour son tout dernier match avec l’Albiceleste.
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