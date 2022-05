Marcelo veut rester au Real Madrid

Arrivé en 2007 au Real Madrid en provenance de Fluminense, Marcelo, alors âgé de 18 ans ne s'imaginait surement pas devenir le joueur le plus titré de l'histoire de ce si grand club. Et pourtant, près de 15 ans plus tard, c'est bien le cas.

Cependant l'aventure pourrait prendre fin cet été puisqu'il arrive en fin de contrat et que ses performances ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Capitaine du club, mais rarement titulaire, le Brésilien se verrait tout de même continuer à Madrid, malgré des proposition pour rentrer au pays. Le club ne semble pour le moment pas enclin à lui offrir ce qu'il souhaite selon AS.