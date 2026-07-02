La Juventus accélère sur un autre attaquant que Kolo Muani

La Juventus accélère son mercato offensif. Quelques heures après avoir officialisé le départ de Dusan Vlahovic, le club turinois a bouclé l’arrivée de Jeff Ekhator en provenance du Genoa selon La Gazzetta Dello Sport. L’attaquant italien de 19 ans a déjà passé sa visite médicale à Turin avant de s’engager dans le cadre d’un transfert estimé à 18 millions d’euros. En sens inverse, le latéral gauche David Puczka rejoint le Genoa pour environ 5 millions d’euros. Malgré ce renfort, la Vieille Dame ne compte pas s’arrêter là et poursuit activement sa recherche d’un autre avant-centre.

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La priorité reste Randal Kolo Muani. Les discussions avec le Paris Saint-Germain se sont intensifiées ces derniers jours et les dirigeants turinois espèrent trouver un accord avant la reprise de l’entraînement prévue le 13 juillet. Si l’international français ne figure plus dans les plans de Luis Enrique, le PSG privilégie un transfert définitif, valorisé à au moins 40 millions d’euros, bonus compris. Pour rapprocher les positions, la Juventus étudie une nouvelle formule avec un prêt plus coûteux assorti d’une obligation d’achat à l’issue de la saison. Cette solution pourrait satisfaire les deux clubs et permettre à Kolo Muani de retrouver Turin.