Strasbourg : Diego Moreira cartonne ses coéquipiers et les supporters !

La fête n’a pas eu lieu pour Strasbourg. Après avoir renversé Mayence (4-0) après une défaite 2-0 à l’aller en quart de finale de la Ligue Europa Conference, le club alsacien échoue cette fois en demi-finale après deux défaites 1-0 contre le Rayo Vallecano. Ce jeudi soir, le match retour a été particulièrement mauvais de la part des Strasbourgeois qui auront subi durant toute la rencontre. Cadre de l’équipe, Diego Moreira était énervé.

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Le polyvalent ailier belge a pointé du doigt la prestation collective en s’incluant dedans au micro de Canal+ : «en première période, on savait qu’on devait marquer en premier pour réduire l’écart, mais eux, ils l’ont fait. À la mi-temps, on a parlé, essayé de régler des choses sur le pressing parce qu’ils avaient eu trop de facilité à sortir et on était un peu mou. En deuxième mi-temps, on a plus répondu présent dans les duels et dans le match en général. Il nous a manqué de l’efficacité devant et sur l’aspect collectif.»

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Les supporters et certains de ses coéquipiers ont pris un tacle

Si l’ancien de Benfica et de l’Olympique Lyonnais a félicité le Rayo Vallecano pour son match, il a aussi pointé du doigt certains coéquipiers qui n’en auraient pas assez fait : «ils (le Rayo Vallecano ndlr) en voulaient plus que nous, ils l’ont montré à l’aller et aujourd’hui. Pour moi et Martial (Godo ndlr), c’était plus difficile, car on était pris à deux et à trois, on n’a pas eu autant de situations de 1 vs 1 que d’habitude. On devait montrer plus, davantage se battre et montrer plus d’envie. Tout le monde n’avait pas forcément la même envie. On en a parlé au vestiaire à la mi-temps, comme je l’ai dit, on a rectifié à la mi-temps. Ce n’était pas une question de timidité, mais d’envie de certains joueurs. On avait besoin d’un boost puis voilà, le collectif n’était pas au rendez-vous, on a eu du mal à combiner.»

Réglant ses comptes, Diego Moreira est également revenu sur l’accrochage en fin de match entre Emanuel Emegha et les supporters alsaciens. Intervenu pour calmer le jeu, il n’a pas apprécié la véhémence envers son coéquipier néerlandais. «Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis arrivé, j’ai vu les supporters qui étaient énervés et qui insultaient. Je pense qu’il n’y avait pas de nécessité de le faire. Si je dois être honnête, on connaît la situation d’Emanuel au club. J’ai juste essayé d’éviter un plus gros conflit. C’est un homme, un grand joueur et il a ses choses à assumer. Il a essayé de nous défendre. On a essayé de ne pas rajouter plus de problèmes», a-t-il lâché.