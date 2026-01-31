Le FC Barcelone va toucher un joli chèque

Le FC Barcelone et Joan Laporta continuent leurs prouesses (leader de Liga), et déploient une stratégie économique ambitieuse en cette année 2026. Selon le podcast Barça Reservat, le club blaugrana aurait d’ailleurs conclu à Dubaï un nouvel accord de grande envergure pour développer un complexe résidentiel de luxe sous la marque Barça, avec pour objectif de renforcer son expansion au Moyen-Orient. Le projet bâti prévoit la création d’une véritable « ville Barça », composée d’immeubles résidentiels, de villas, de différents appartements et de vastes espaces communs. Piscines, jardins et zones de loisirs feront partie de ce complexe, où l’identité du FC Barcelone sera pleinement intégrée au nouveau concept imaginé.

Si le montant exact n’a pas été communiqué, il s’agirait d’un contrat pluriannuel représentant un volume économique plus qu’important. Le Barça aurait déjà perçu un premier paiement et un acompte, confirmant l’intérêt et l’engagement des investisseurs. L’accord devra toutefois être validé par l’Assemblée des compromis avant d’être officialisé dans peu de temps. Cette initiative s’inscrit donc dans une tendance suivie par d’autres clubs majeurs de Premier League comme Chelsea ou Manchester City, qui ont également misé sur des projets immobiliers de luxe. L’objectif principal est de renforcer son image et ses revenus, reste à savoir si tout se déroulera comme la direction le souhaite.