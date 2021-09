Moussa Diaby ne ferme pas la porte à un retour au PSG

Sélectionné par Didier Deschamps début septembre, l'ailier du Bayer 04 Moussa Diaby a connu ses premières minutes en Équipe de France, lui permettant de passer un nouveau cap dans sa jeune carrière. Dans un entretien accordé à L'Équipe, celui qui réalise un bon début de saison avec Leverkusen (3 buts et 1 passe décisive en 8 matches TCC) s'est exprimé sur son évolution de carrière, mais également sur l'actualité du club de la capitale, qu'il a connu entre 2013 et 2019.

Interrogé sur des possibles regrets face au nouveau projet parisien actuel avec Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, le titi de 22 ans ne cache pas son envie de retrouver son club formateur : « je suis le premier supporter du PSG. Mais quand je suis parti, c'était pour avoir plus de temps de jeu. Je me dis qu'il faut partir pour revenir plus fort. Pourquoi ne pas revenir un jour au PSG avec un statut différent ? Un de mes objectifs est d'aller dans un club de ce type-là avec ce statut-là, un jour », a-t-il affirmé au quotidien sportif.