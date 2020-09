Zinedine Zidane et le Real Madrid en désaccord sur le mercato, le scandale Abramovich s'abat sur l'Angleterre

La suite après cette publicité

Le bras de fer entre ZZ et le Real

En Espagne, Zinedine Zidane fait les gros titres. L'entraîneur français serait en désaccord avec la direction du Real Madrid, à propos du mercato, peut-on lire dans les colonnes du journal As. En effet, la Casa Blanca serait contre le fait d'acheter un buteur supplémentaire, à l'inverse de Zizou. Lui ne ferait réellement confiance qu'à Karim Benzema, et ne souhaiterait pas aligner Luka Jović, Borja Mayoral ou Mariano Diaz à la pointe de son attaque. C'est pourquoi le coach du Real aurait demandé à ses dirigeants de recruter un buteur. Problème donc, car ces derniers ne semblent pas vouloir faire plaisir à Zidane et restent fermés à l'idée d'acheter un attaquant pour jouer les doublures de Benzema.

Une enquête de la BBC sur Abramovich

L'information du jour en Angleterre, c'est celle qui concerne Roman Abramovich, le président du club de Chelsea. D'après une enquête de la BBC, chaîne de télévision anglaise, relayée ce matin par The Times notamment, le milliardaire russe détenait les droits économiques de plusieurs joueurs ayant affronté les Blues, comme Andre Carrillo qui avait joué contre le club londonien en Ligue des Champions en 2014, avec le Sporting. Une information qui pourrait faire une grosse polémique outre-Manche. D'autant qu'il s'agit de tierce propriété pratique qui consiste à ce qu'un club cède les droits économiques d'un joueur à un fonds privé. Une pratique qu'a interdit la Premier League en 2008 et la FIFA en 2015. L'affaire pourrait donc ne pas en rester là.

Ibra : «je me sens comme Benjamin Button»

Du côté de l’Italie, l'AC Milan s'est imposé lundi soir grâce à un certain Zlatan Ibrahimovic. En effet, les Rossoneri l'ont emporté 2 buts à 0 face à Bologne pour cette reprise de la Serie A, et le seul buteur de la rencontre n'est autre que le géant suédois. Forcément, il fait la couverture de tous les journaux transalpins ce mardi. Pour La Gazzetta dello Sport, c'est carrément un « Ibra infini » ! Car il a bientôt 39 ans, et c'est déjà lui qui tient le Milan sur ses épaules. Pareil pour le Corriere dello Sport, qui s'est régalé du « show d'Ibra », et met en avant les mots du héros. « Je me sens comme Benjamin Button. Les jeunes m'écoutent », a-t-il affirmé après la victoire des siens. Enfin, l'ancienne star du Paris Saint-Germain fait aussi la Une du Quotidiano Sportivo et, d'après le journal, « cet Ibra vaut double ». À noter qu'avec ses deux réalisations, il prend déjà le classement des buteurs en Italie.