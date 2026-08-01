Thomas Meunier dément un accord avec l’OM !

Libre après la fin de son aventure au LOSC, Thomas Meunier a finalement choisi de rejoindre Sunderland cet été. Ces derniers jours, L’Équipe révélait pourtant que l’international belge avait trouvé un accord avec l’OM durant ce mercato. Selon le quotidien, Marseille n’avait toutefois pas été en mesure de finaliser l’opération, le club phocéen devant d’abord conclure plusieurs ventes avant de pouvoir lui proposer un contrat.

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Jamais eu d'accord. Rien du tout. — Thomas Meunier (@ThomMills) August 1, 2026

Mais ce samedi, le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair. Interpellé sur X, Thomas Meunier a catégoriquement démenti l’existence d’un quelconque accord avec l’Olympique de Marseille. « Jamais eu d’accord. Rien du tout », a répondu le défenseur belge, balayant ainsi les rumeurs qui l’envoyaient du côté du Vélodrome avant son arrivée à Sunderland.