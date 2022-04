OM : quand Pape Gueye et Amine Harit se payent Sampaoli et son niveau au football

La suite après cette publicité

Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille en mars 2021, Jorge Sampaoli a su imposer sa patte dans le jeu, mais aussi en dehors. Très souvent volcanique dans sa zone technique pendant les matches, l'entraîneur argentin a rapidement marqué ses joueurs. Et dans l'émission «Le Vestiaire» de RMC Sport consacrée au club phocéen, et diffusée en intégralité lundi soir, Amine Harit et Pape Gueye ont bien charrié le technicien de 62 ans.

«En plus, c'est un tricheur. Il triche trop, il ne faut pas jouer avec lui au tennis ballon... Il est nul et il triche», a d'abord déclaré en rigolant l'international marocain (11 sélections). L'ancien joueur du Havre a lui enchaîné : «je pense que c'est le coach le plus nul que j'ai eu au foot. Il connaît le foot, mais qu'est-ce qu'il est nul.» De quoi faire bien rire Dimitri Payet et William Saliba, présents à leurs côtés pendant l'émission.