Mohamed Salah interdit de conduire pendant six mois

Alors qu’il vient d’inscrire un triplé face à Galatasaray et que la Turquie s’est emballée après sa nouvelle masterclass, Mohamed Salah est toujours au centre de l’attention, y compris en Angleterre. D’après The Sun, l’attaquant égyptien vient d’être interdit de conduire pendant six mois après une affaire remontant au mois de mars. À l’époque, sa Rolls-Royce Spectre électrique, estimée à près de 465 000 euros, avait été flashée par une caméra mobile à Wilmslow. Le joueur, qui venait tout juste d’annoncer son départ de Liverpool, n’avait pas indiqué aux autorités qui se trouvait au volant…

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Cette affaire lui a finalement valu une condamnation pour ne pas avoir identifié le conducteur, alors que la poursuite pour excès de vitesse a été abandonnée. Salah, qui évolue désormais à Trabzonspor, a été condamné en son absence à environ 770 euros d’amende, auxquels s’ajoutent près de 140 euros de frais de justice et environ 305 euros d’indemnisation. Ce n’est toutefois pas la première fois que le joueur est confronté à ce type de problème : en 2022, il avait déjà été sanctionné après avoir été contrôlé à environ 101 km/h dans une zone limitée à 80 km/h au volant de sa Ferrari.