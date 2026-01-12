Supercoupe d’Espagne, Real Madrid : les grands regrets de Xabi Alonso

Après la défaite face au Barça (3-2) en finale de la Supercoupe d’Espagne, Xabi Alonso a exprimé toute sa frustration, mais aussi sa fierté pour la performance de ses joueurs. L’entraîneur du Real Madrid estime que son équipe est passée tout près de la séance de tirs au but : « il nous a manqué le petit plus pour aller aux tirs au but. » Malgré la déception de ne pas avoir remporté le titre, il souligne l’engagement et la combativité de son équipe : « la finale était très serrée, avec de nombreuses phases de jeu. L’équipe s’est battue jusqu’au bout et nous étions tout près de la victoire. »

La suite après cette publicité

Pour l’Espagnol de 44 ans, cette défaite reste une leçon et un rappel de la nécessité de se projeter sur les prochains défis : « c’est une compétition où nous avons affronté deux grands rivaux en quelques jours seulement, en pleine saison. Nous gardons les points positifs et nous nous préparons pour nos prochains défis. Il faut passer à autre chose au plus vite. Ce n’est qu’un match, une compétition, et de toutes celles que nous avons à disputer, c’est la moins importante. Nous devons nous projeter dans l’avenir, essayer de récupérer nos joueurs et améliorer notre moral. » Le message est passé, cap sur la suite côté Casa Blanca.