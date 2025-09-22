Ligue 1
OM-PSG : la belle image entre Achraf Hakimi, Bilal Nadir et Nayef Aguerd après le Classique
Après le coup de sifflet final et la victoire de l’OM contre le PSG, les trois internationaux marocains Achraf Hakimi, Bilal Nadir et Nayef Aguerd se sont retrouvés dans le tunnel du Vélodrome pour échanger quelques mots et partager un moment de détente. Loin de la rivalité sur le terrain, les joueurs ont discuté et rigolé, laissant transparaître une belle complicité et un respect mutuel.
Cette scène a offert une image rassurante et chaleureuse, symbolisant que malgré l’intensité du Classique et l’enjeu de la rencontre, le fair-play et l’amitié entre joueurs peuvent prendre le dessus. Les fans présents ont pu assister à ce moment de fraternité après la tension du match.
