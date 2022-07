Robert Lewandowski est de retour à Munich

Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski (33 ans) fait tout pour convaincre les dirigeants bavarois de le laisser filer au FC Barcelone. Mais le Polonais est quand même de retour à Munich. Un journaliste de Bild l'a filmé à la descente de son jet privé. Reste à savoir comment seront ses retrouvailles avec son club.

Pour rappel, les champions d'Allemagne ne cessent de faire grimper les prix et veulent désormais au moins 50-55 M€ pour leur attaquant à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. De retour en Bavière, Lewandowski saura-t-il trouver les arguments décisifs ? Réponse dans les jours à venir.