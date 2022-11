CdM 2022, EdF : Aurélien Tchouameni et le rôle de leader

La suite après cette publicité

Alors qu'il n'a que 14 sélections au compteur, Aurélien Tchouameni (22 ans) va sûrement être le patron du milieu de terrain français face aux absences de Kanté et Pogba, à commencer par la première rencontre de Coupe du monde des Bleus ce mardi soir (20h) face à l'Australie. Le nouveau milieu de terrain du Real Madrid ne pense, néanmoins, pas, être un cadre de cette équipe de France. C'est en tout cas ce qu'il a exprimé face aux lecteurs du Parisien.

« Pour être un cadre, il faut avoir beaucoup de vécu et, sur ce point, je n’en ai pas tant que ça au final. Je n’ai pas la prétention de dire que je suis un cadre. Il y a des gars comme Karim (Benzema) (l’interview a été réalisée avant son forfait pour blessure), « Raph » (Raphaël Varane) ou Hugo (Lloris), qui sont là et qui ont de nombreuses sélections. C’est leur rôle à eux. Moi, je suis un jeune joueur qui a montré des choses, c’est vrai, mais j’ai encore beaucoup de choses à prouver et des étapes à gravir pour devenir un cadre de l’équipe de France. »

