Manchester United : l'incroyable retour au premier plan de Christian Eriksen

« La vie nous réserve toujours des surprises, en mal comme en bien, c'est pourquoi elle mérite d'être vécue. » Cette citation lourde de sens, que l'on doit à l'écrivain français Jérôme-Arnaud Wagner, correspond parfaitement à l'histoire de Christian Eriksen (30 ans). Le milieu offensif danois vient, en effet, de s'engager en faveur du club mythique de Manchester United pour les trois prochaines années. Une nouvelle embellissant encore un peu plus le fabuleux destin de l'ancien joueur de l'Ajax.

Un arrêt cardiaque qui pétrifie le monde du foot

Car oui, le 12 juin dernier 2021, déjà, lors d'un match de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande, à Copenhague, Christian Eriksen s'écroule soudainement, victime en réalité d'un malaise cardiaque. S'en suivent de longues minutes d'inquiétude dans son entourage mais aussi au sein de la planète football, qui s'émeut vite de la situation de l'élégant danois. Heureusement, les nouvelles sont rapidement bonnes et rassurent sur son état de santé.

Un gros point d'interrogation subsiste en revanche sur la suite de sa carrière. Comment se remettre d'un tel choc ? D'autant plus que les médecins lui indiquent qu'il va devoir se faire implanter un pacemaker. Pas de problème pour Eriksen, qui, d'emblée, est dans une logique positive et clame son envie de rejouer au ballon le plus vite possible. La preuve : début décembre 2021, il est déjà de retour sur les installations du OB Odense, sur ses terres.

Quoi de mieux que l'Angleterre pour se relancer ?

S'il veut retrouver le gratin, Christian Eriksen sait qu'un départ de l'Italie, où la pratique du sport de haut niveau avec un pacemaker est prohibée, est inévitable. Son contrat avec l'Inter Milan, qu'il avait rejoint en provenance de Tottenham en janvier 2020, est en ce sens résilié le 17 décembre 2021. Le natif de Middelfart se rassure très vite : son ancien club, l'Ajax, est cité comme potentiel point de chute pour relancer sa carrière. Les Lanciers lui ouvrent même les portes de l'entraînement pour qu'il garde la forme.

Mais c'est finalement un autre pays qu'il connaît bien qui finit par l'accueillir à bras ouverts le dernier jour du mercato hivernal 2022. Brentford, promu en Premier League, convainc Christian Eriksen, l'ancien métronome des Spurs, de le rejoindre pour assurer la mission maintien. Deux semaines après son retour en Angleterre, le voilà déjà sur le pré, lors d'une victoire en amical contre Southend United (3-2) où il se distingue par une passe décisive. Mais le grand instant émotion intervient le 26 février dernier quand, à la 52ème minute d'un match de championnat opposant Brentford à Newcastle (0-2), le Danois fait son grand retour à la compétition sous une vibrante ovation du Brentford Community Stadium, plus de sept mois après son arrêt cardiaque.

Eriksen brille avec Brentford et met tout le monde d'accord, United rafle la mise

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas venu dans dans le borough londonien de Hounslow pour y faire de la figuration. Ceux qui n'ont pas cru un seul instant à son retour ont tout simplement déchanté. Très rapidement, le n°21 de Brentford gagne sa place dans l'équipe dirigée par son compatriote Thomas Frank. En jambes sur la pelouse, il enchaîne les prestations de qualité et se montre surtout décisif, participant activement à l'acquisition relativement précoce du maintien des Bees. Les chiffres confirment en partie ces dires, puisqu'il inscrit 1 but et offre 4 "assists" en 11 apparitions en Premier League, sans oublier qu'il retrouve les Danish Dynamites dès le mois de mars.

De quoi logiquement attirer les regards des plus grosses écuries du Royaume de Sa Majesté, convaincues après cette courte pige chez le promu, que Christian Eriksen peut encore apporter beaucoup au plus haut niveau. Une situation qui n'échappe évidemment pas à Antonio Conte, son ancien coach souhaitant le faire revenir à Tottenham. Mais dans le même temps, Erik ten Hag et Manchester United entrent dans la danse, alors que Brentford garde bon espoir de prolonger sa star. Après plusieurs semaines de réflexion et de négociations, Chrstian Eriksen opte finalement pour les Red Devils. L'homme aux 115 capes (38 buts) avec le Danemark s'apprête ainsi à refouler les pelouses européennes (la Ligue Europa) avec le maillot de Man United, lui qui a avoué « avoir toujours de grandes ambitions dans le jeu » et reconnu « que c'est l'endroit idéal pour continuer [s]on voyage. » Idéal pour continuer à écrire de belles lignes à son incroyable come-back, qui fera date dans l'histoire de football.