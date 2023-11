Footsider organise son premier Scouting Day féminin le 8 décembre

Lancé fin 2022 par Yacine Brahimi et Ronaldinho, Footsider continue de se développer un peu plus chaque jour. Plateforme ayant pour but de mettre en relation joueurs et clubs, cette dernière compte près de 200 000 followers sur les réseaux sociaux, 100 000 utilisateurs et plusieurs partenariats avec des clubs renommés. Afin de se montrer le plus inclusif possible, Footsider va lancer une nouvelle opération le 8 décembre prochain.

La suite après cette publicité

En effet, son premier Scouting Day féminin aura lieu à Nozay (91) de 9h à 17h. Alors qu’une centaine de joueuses, âgées entre 14 et 30 ans, sont attendues, le but sera pour des clubs, amateurs et professionnels, de dénicher les talents qui conviennent à leur équipe. Des clubs français et européens ont déjà confirmé leur venue pour cet événement gratuit.

Voici le lien pour s’inscrire à l’événement.