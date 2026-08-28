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Le Barça veut recruter le cousin de Jonathan Tah

Par Aurélien Macedo
1 min.
Joan Laporta @Maxppp

Près d’un an après avoir tenté d’attirer Jonathan Tah libre de tout contrat en provenance du Bayer Leverkusen, avant que ce dernier file au Bayern Munich, le FC Barcelone pourrait faire venir son cousin. En effet selon Bild, les Catalans sont sur la trace de Mikael Baza (16 ans), un défenseur central qui évolue du côté d’Hambourg.

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Il y a quelques jours, l’agent du joueur a annoncé aux dirigeants du club allemand qu’il ne prolongera pas son contrat jusqu’en juin 2027. Le FC Barcelone aurait ainsi formulé une offre de plusieurs centaines de milliers d’euros mais celle-ci n’aurait pas été suffisante. Reste à savoir si ça ira plus loin.

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