Arsenal : Mikel Arteta est sûr de battre le PSG

Le décor est planté. La Puskas Arena de Budapest accueillera la finale de la Ligue des Champions et verra le Paris Saint-Germain ou Arsenal soulever la coupe aux grandes oreilles. Les Rouge-et-Bleu espèrent réaliser l’exploit de remporter leur deuxième C1 consécutive, tandis que les Gunners rêvent d’être sacrés pour la première fois de leur histoire sur la scène continentale. Au vu des demi-finales, les observateurs font de l’équipe entraînée par Luis Enrique les favoris de ce duel. Les tenants du titre n’ont cessé de monter en puissance au fil des matches et brillent aussi bien par la qualité de leur jeu que par leur capacité à souffrir ensemble pour obtenir un résultat.

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Mais Arsenal ne semble pas effrayé. Et pour cause. Le club londonien n’est certes pas aussi sexy à voir jouer que le PSG, mais il a dominé la phase de ligue et se trouve en très bonne position pour réaliser un doublé historique Premier League-Ligue des Champions. Interrogé à deux jours du match contre West Ham, Mikel Arteta a d’ailleurs fait savoir qu’il était confiant sur la capacité de ses hommes à battre Paris. « C’est comme ça. Nous connaissons le niveau de nos adversaires, qu’il s’agisse du PSG ou du Bayern Munich. Nous savons de quoi ils sont capables, mais nous sommes également très confiants : le moment venu, nous ferons ce qu’il faut. »

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Arteta plus que jamais motivé

Confiant, Arteta est ensuite revenu sur les critiques dont son équipe est la cible. Des reproches qui servent de motivation pour le coach espagnol. « J’assume le fait que les critiques peuvent être positives ou négatives. C’est ce qui nous rend meilleurs et nous pousse à placer la barre plus haut pour rivaliser dans les deux compétitions les plus difficiles d’Europe. Il faut être prêt pour ça. Nous avons discuté juste après le match. Quel moment ! Nous l’avons mérité », a-t-il ajouté, avant d’expliquer que sa priorité reste de remporter le quatorzième titre de champion d’Angleterre de l’histoire des Gunners après vingt-deux ans de disette.

« Nous aurons le temps de nous préparer pour la finale, mais pour l’instant, toute notre concentration, notre souci du détail et toute notre énergie doivent être consacrés à West Ham. Restez dans le présent. Vivez l’instant présent. Préparez-vous et montrez le même niveau d’énergie, de combativité et d’envie que nous avons montré toute la saison, voire plus. Nous nous rapprochons de plus en plus et tout ce que nous faisons va compter. » Arsenal va-t-il réaliser la plus grande saison de toute son histoire ? Réponse dans les semaines à venir.