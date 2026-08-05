Tzolis, Koulierakis, Karétsas, Mouzakitis… la Grèce peut être la grande gagnante du mercato

Pendant longtemps, le football grec a vécu dans le souvenir d’un exploit presque impossible à reproduire. Celui de l’Euro 2004, lorsque la sélection d’Otto Rehhagel avait défié toutes les lois du football pour conquérir le continent face aux plus grandes nations européennes. Cette victoire historique avait placé la Grèce au centre du paysage mondial, avec une génération incarnée par Angelos Charisteas, Theodoros Zagorakis, Kostas Katsouranis ou Giorgos Karagounis, tandis que les clubs du pays, notamment l’Olympiakos, le Panathinaikos et l’AEK Athènes, parvenaient encore à exister régulièrement sur la scène européenne. Mais 22 ans plus tard, cette période dorée semble appartenir à une autre époque. Le football grec a traversé une longue période de turbulences, marquée par des difficultés économiques, un manque d’investissement dans la formation et une perte progressive d’influence dans les compétitions européennes. Les clubs ont rarement réussi à franchir un cap en dehors de leurs frontières, malgré quelques coups d’éclat, comme le sacre de l’Olympiakos en Ligue Europa Conférence en 2024, premier trophée européen majeur remporté par un club grec. Une parenthèse heureuse dans un paysage globalement marqué par le recul. La sélection nationale, elle, peine encore davantage à retrouver son éclat. Depuis sa dernière participation à la Coupe du Monde en 2014, la Grèce n’a plus réussi à se qualifier pour un Mondial ou un Euro, enchaînant les campagnes frustrantes et les désillusions. L’échec des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 a encore illustré ce déclin, avec une équipe incapable de rivaliser dans les rendez-vous décisifs.

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Pourtant, derrière ces résultats inquiétants et cette impression de stagnation, quelque chose est en train de changer profondément. Le football grec semble enfin sortir d’un cycle où il dépendait uniquement de joueurs expérimentés ou de talents isolés. Une nouvelle génération apparaît, plus ambitieuse, plus précoce et surtout davantage connectée au marché européen. Le phénomène ne concerne plus seulement les clubs d’Athènes ou les compétitions nationales. Les jeunes talents grecs quittent désormais leur championnat beaucoup plus tôt pour rejoindre directement les grands centres du football européen. Ce qui était autrefois une exception devient progressivement une tendance durable. La Grèce ne produit peut-être pas encore une équipe capable de retrouver immédiatement les sommets internationaux, mais elle est en train de créer un vivier qui attire les plus grandes institutions du continent. Cette génération possède une particularité importante, celle d’avoir grandi dans un environnement footballistique plus ouvert, avec des joueurs habitués très jeunes aux exigences du haut niveau. L’image d’un football grec uniquement défensif et basé sur l’expérience appartient au passé. Les nouveaux représentants du pays sont des joueurs techniques, mobiles, capables d’évoluer dans des systèmes modernes. Ils arrivent dans les académies européennes, s’imposent rapidement et font exploser leur valeur sur le marché. Le mercato 2026 pourrait ainsi devenir un tournant historique pour la Grèce, avec plusieurs joueurs issus de cette génération au centre des grandes manœuvres estivales.

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Tzolis en tête d’affiche de la nouvelle vague

Le symbole de cette nouvelle vague s’appelle Christos Tzolis. Né en 2002, l’ailier grec a déjà connu plusieurs étapes importantes dans sa carrière après avoir explosé sous le maillot du PAOK Salonique. Passé par Norwich puis par le Club Bruges, il a retrouvé une nouvelle dimension en Allemagne avec le Fortuna Düsseldorf avant de confirmer son potentiel au plus haut niveau. Ses performances ont attiré l’attention des plus grands clubs européens et il s’est finalement offert un nouveau défi avec Arsenal, preuve supplémentaire que les talents grecs ne sont plus condamnés à rester dans leur championnat national. Dans cette génération, Konstantinos Koulierakis occupe également une place centrale. Le défenseur central de 2003, formé au PAOK, évoluait depuis deux saisons au VfL Wolfsburg et vient officiellement de rejoindre l’AS Roma. Le club italien a misé sur son profil pour renforcer sa défense, convaincu par sa puissance physique, sa qualité dans la relance et sa maturité malgré son jeune âge. Son arrivée dans la capitale italienne confirme la nouvelle attractivité des joueurs grecs auprès des grands clubs européens et offre au défenseur une nouvelle étape dans sa progression sous les couleurs romaines. Son compatriote Konstantinos Karetsas incarne encore davantage cette explosion. Né en 2007, le milieu offensif possède un profil extrêmement rare pour son âge. Après avoir attiré l’attention en Belgique avec Genk, il a été suivi par plusieurs cadors européens. L’AC Milan en avait fait une priorité offensive avant finalement de perdre la bataille, le Borussia Dortmund étant désormais en pole position pour récupérer ce joyau grec. Karetsas représente cette nouvelle génération de joueurs formés dans un environnement européen dès l’adolescence, loin des frontières traditionnelles du football grec.

Mais la liste ne s’arrête pas là. Le marché pourrait encore réserver plusieurs mouvements majeurs autour des jeunes talents hellènes. Les attaquants Charalampos Kostoulas et Stefanos Tzimas ont déjà franchi le pas vers l’Angleterre avec Brighton, preuve que les clubs de Premier League surveillent désormais activement la Grèce. Konstantinos Tzolakis, gardien de l’Olympiakos, est, lui aussi, suivi par plusieurs formations anglaises après avoir confirmé son potentiel dans les compétitions européennes et devrait s’engager à Hull. Dans le championnat grec, d’autres noms commencent à faire rêver les recruteurs. Christos Mouzakitis, milieu de terrain de l’Olympiakos, est devenu l’une des révélations du football grec et attire plusieurs clubs européens dont Manchester United et le PSG. Giannis Konstantelias, milieu offensif du PAOK, reste également très apprécié après avoir déjà été associé à plusieurs équipes des cinq grands championnats dont la Juventus qui fait le forcing pour l’attirer. Dimitris Kaloskamis, évoluant à l’AEK Athènes après sa formation au Panathinaikos, figure aussi sur les radars. Cette génération ne garantit pas automatiquement un retour de la Grèce parmi les puissances du football mondial, mais elle change déjà la perception d’un pays longtemps considéré comme incapable de produire des talents offensifs de haut niveau. Près de 22 ans après l’Euro 2004, le football grec ne cherche plus seulement à revivre son passé. Il est peut-être en train de construire son futur, et le mercato 2026 pourrait bien être le moment où toute l’Europe découvre enfin cette nouvelle vague grecque.