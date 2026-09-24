Angers : l’incroyable renaissance d’Anthony Lopes

Depuis ses débuts lors de la saison 2012/2013 du côté de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes (35 ans) est une valeur sûre de Ligue 1. Disputant 489 matchs avec les Gones où il a été l’une des figures marquantes de sa génération, l’international portugais (14 capes) avait changé d’air lors de l’exercice 2024/2025. Poussé vers la sortie par Lucas Perri qui avait obtenu le poste de numéro un, Anthony Lopes avait résilié son contrat d’un commun accord avec le club rhodanien en décembre 2024 pour rejoindre le FC Nantes. Un club dans lequel il connaîtra un passage plus contrasté avec 49 apparitions, certaines prestations solides, mais surtout un échec collectif. La saison dernière, les Canaris ont été relégués en Ligue 2 après avoir terminé à la 17e place.

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Et si Anthony Lopes s’est battu pour aider le club des bords de l’Erdre à rester dans l’élite, il a retrouvé un nouveau point de chute en Ligue 1 avec une signature du côté d’Angers. « Angers SCO est heureux d’annoncer l’arrivée d’Anthony Lopes. Le gardien portugais a signé un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option, avec les Noir&Blanc », pouvait-on lire dans un communiqué du SCO. Et malgré une petite blessure au pouce durant la préparation, il se voulait confiant pour l’exercice à venir. « Désormais, je suis à Angers, je vais me battre pour le club, pour ses couleurs. De toute façon, vous aurez bien le temps de voir l’accueil qui me sera réservé quand on jouera à l’extérieur. Je ferai toujours le maximum de ce que je peux faire au quotidien, que ce soit pendant les matches, aux entraînements ou dans ma vie personnelle. À partir du moment où le public, le supporter, voit que le joueur ne triche pas, il ne peut qu’être derrière lui », confiait-il dans un entretien pour L’Équipe.

Anthony Lopes marche sur l’eau

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a su joindre la parole aux actes. Actuellement septième de Ligue 1, bien intercalé entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, Angers a réalisé un bon départ. Le SCO peut se targuer d’une défense solide avec seulement 5 buts concédés en 5 matches, soit la 5e défense du championnat après l’Olympique Lyonnais (2), l’AS Monaco (3), le Paris FC (3) et Lille (4). Une solidité due à une défense imperméable, mais aussi à un gardien en très grande forme. Auteur de deux clean sheets, il a réalisé 26 arrêts depuis le début de la saison, soit le plus haut total pour un gardien de l’élite. D’ailleurs, il a arrêté 18 des 19 derniers tirs cadrés qu’il a subis en Ligue 1 comme le rapporte Opta, soit 95% de ratio. Des chiffres fous pour un gardien qui n’avait pas forcément autant de confiance du côté de Nantes. De plus, la mission n’était vraiment pas simple pour Anthony Lopes puisqu’il a succédé à Hervé Koffi. Le gardien burkinabé avait sorti une saison 2025/2026 de haute volée et faisait partie des cinq nommés pour les Trophées UNFP.

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95% - Anthony Lopes a stoppé 18 des 19 derniers tirs cadrés concédés en Ligue 1, affichant un ratio de 95% d'arrêts sur cette période.



Réflexes.@AngersSCO https://t.co/PrNnXgWdul — OptaJean (@OptaJean) September 24, 2026

La barre était haute puisque le SCO Angers est un club concerné par le maintien et qu’il ne fallait pas retrouver une sinistrose comme celle vécue avec les Canaris. Anthony Lopes en est loin pour le plus grand bonheur de son coach Stéphane Gilli qui l’a encensé après le nul contre Le Havre (0-0), le 12 septembre dernier : « il est décisif. Le dernier match (1-2 face à Rennes), il nous maintient en vie. Là, il a deux arrêts vraiment importants. Il a fait six arrêts, mais il a eu deux-trois frappes qui sont, pour son niveau, assez faciles. Il apporte toute la semaine à l’entraînement son expérience, son vécu. Avant le match aussi, il parle. Il dégage de la sérénité rien que par son comportement, son attitude. On a pris ce gardien pour ses qualités, mais aussi pour son expérience et son vécu. Il fait du bien à tout le monde. S’il y en a un qui est très heureux ce soir, c’est lui. Et nos défenseurs. » Désormais âgé de 35 ans, Anthony Lopes s’offre une belle seconde jeunesse à Angers pour le plus grand bonheur du SCO.