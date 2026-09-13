Barcelone : Hansi Flick juge les débuts de Karim Adeyemi et Anthony Gordon

Hansi Flick s’est exprimé sur Karim Adeyemi et Anthony Gordon après la victoire sur la pelouse de Levante, deux des principales recrues estivales du FC Barcelone. L’entraîneur allemand se montre particulièrement exigeant avec son compatriote, dont il connaît parfaitement le potentiel. « Adeyemi, quand il se concentre, est vraiment un excellent footballeur. C’est précisément pourquoi nous l’avons recruté. Sur ce but, on voit qu’il a quelque chose d’exceptionnel en lui, mais il doit viser des résultats encore meilleurs », a expliqué Flick. Un message clair pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund, capable de faire la différence par ses qualités individuelles mais dont le technicien attend encore davantage de régularité.

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Le discours est différent concernant Anthony Gordon, dont Flick apprécie déjà l’influence dans le jeu barcelonais au-delà de ses statistiques. « Gordon nous apporte beaucoup, il nous donne du contrôle et il est très important pour nous. Comme attaquant, il veut marquer, mais j’apprécie ce qu’il nous apporte et nous travaillons là-dessus. » L’Anglais doit encore gagner en efficacité devant le but, mais son entraîneur semble déjà satisfait de son intégration et de son apport collectif. Deux profils différents sur lesquels Flick compte beaucoup pour renforcer le secteur offensif du Barça cette saison.