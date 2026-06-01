Lille : plusieurs joueurs en fin de contrat devraient prolonger

À la fin de ce mois-ci, plusieurs joueurs tels qu’Olivier Giroud, Chancel Mbemba, Thomas Meunier et Nabil Bentaleb arriveront en fin de contrat. Le LOSC parviendra-t-il à en conserver quelques-uns ? Présent en conférence de presse, le président Olivier Létang assure que beaucoup d’entre eux veulent poursuivre l’aventure.

La suite après cette publicité

« On a des discussions qui sont ouvertes avec des joueurs qui sont en fin de contrat. Ce que je peux vous dire, c’est que personne n’est insensible au LOSC au niveau des performances. Le fait de jouer la Ligue des Champions, il y a des discussions ouvertes, il est fort probable qu’un certain nombre de garçons restent avec nous. Il y a des volontés communes de rester et de participer à ce projet, mais je ne peux pas parler de cas individuel. »