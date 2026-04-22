Contact établi entre le PSG et Mateus Fernandes

Depuis que Luis Campos officie au Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais adore recruter ses compatriotes. Vitinha, Gonçalo Ramos, João Neves ou encore Nuno Mendes sont les exemples les plus parlants. Eh bien, selon nos informations, le club de la capitale vise un autre Lusitanien. Il s’agit de Mateus Fernandes. Nous sommes en mesure de vous indiquer que des contacts ont même été établis entre les deux parties.

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Âgé de 21 ans, ce milieu de terrain est une pépite formée par le Sporting Portugal qui a découvert la Premier League en 2024 avec Southampton. Après la relégation des Saints en Championship, West Ham est venu le recruter pour 44 M€ l’été dernier. Milieu offensif central doté d’un bon sens de la passe, Fernandes (3 buts, 3 passes décisives en 31 matches de Premier League) est l’un des titulaires inamovibles des Hammers (30 titularisations). Sous contrat jusqu’en 2030, l’international portugais (1 sélection) rejoindra-t-il le contingent lusitanien parisien ?