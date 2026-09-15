League Cup : Liverpool élimine Tottenham, Max Dowman porte Arsenal contre Ipswich Town

Ce mardi, la League Cup se poursuivait, une semaine après les premiers matches du troisième tour. Alors que Bournemouth, Bradford (D3), Sunderland, Crystal Palace, Newcastle et Chelsea se sont qualifiés, nous avons eu le droit à 5 autres rencontres. Liverpool s’est offert le choc contre Tottenham avec des buts d’Alexis MacAllister (21e), Cody Gakpo (54e) et Dominik Szoboszlai (90e +1) tandis que Conor Gallagher (69e) a réduit l’écart entre temps. Avec cette victoire 3-1, Liverpool rejoint Arsenal en huitième de finale.

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Les Gunners ont battu facilement Ipswich Town avec notamment un doublé du jeune Max Dowman sur le score de 4-2. Fulham est venu à bout de West Ham, désormais pensionnaire de deuxième division (3-2), tandis que Brentford s’en est sorti contre Reading, qui joue en League One (2-1). Enfin, Perterborough a dominé Barnsley 3-3 (7-6 aux Tab) dans un duel 100% League One.

Les matches de la soirée