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EdF : un membre du staff de Zinedine Zidane mis en examen

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Zinedine Zidane et Philippe Diallo @Maxppp

Voilà une affaire judiciaire qui vient perturber les débuts de Zinédine Zidane à la tête des Bleus. Figure incontournable de la sécurité de l’équipe de France depuis 2004, Mohamed Sanhadji a été mis en examen pour corruption, détournement de fonds publics et escroquerie comme le rapporte L’Equipe. Placé sous un contrôle judiciaire strict qui lui interdit de paraître à Clairefontaine ou d’entrer en contact avec le staff et les joueurs, « Momo » manquera à l’appel pour le premier rassemblement du nouveau sélectionneur, qui avait pourtant insisté pour le conserver à ses côtés.

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Comme le rapportent nos confrères, l’affaire a débuté après la Coupe du Monde 2022 autour d’un don non déclaré de 60 000 euros versé par Kylian Mbappé pour remercier la sécurité des Bleus. L’enquête judiciaire qui a suivi révèle de lourdes charges et contraint Sanhadji à verser une caution de 80 000 euros, tout en lui interdisant toute activité dans le sport professionnel. Son conseil dénonce une procédure à charge destinée à le détruire et a immédiatement fait appel pour tenter de lever ces interdictions.

Pub. le - MAJ le
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