OGC Nice : Jean-Pierre Rivère réagit à l'annulation de la Ligue 1

Le président niçois Jean-Peirre Rivère avait fait partie des quelques voix du monde du football à s'être exprimé en faveur d'un report de la saison au mois de septembre, pour ensuite passer sur le modèle américain et disputer chaque saison sur l'année civile. Mais le boss des Aiglons a visiblement apprécié la décision du gouvernement d'interdire le football jusqu'au mois de septembre.

« Je considère que la décision qui a été prise aujourd'hui est une décision de sagesse, et c'est une bonne chose. On a tous été préoccupés par une reprise dans les conditions un peu particulières dans lesquelles nous sommes, avec très peu de visibilité. C'est une décision qui va nous permettre de réfléchir assez rapidement les uns les autres, parce que cela va poser quelques problèmes de différentes natures. Il est important de se réunir tous, de travailler le mieux possible et de faire en sorte que chaque club traverse cette crise du mieux possible », a-t-il lancé dans l'Equipe du Soir.