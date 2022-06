Liverpool : Oxlade-Chamberlain vers Manchester United ?

Manchester United s'apprête à rentrer dans l'ère Erik ten Hag et le manager hollandais a déjà pisté plusieurs joueurs pour venir l'aider à mettre en place sa philosophie de jeu à Old Trafford. Si ses protégés du temps de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong et Antony, sont deux pistes déjà connues, The Sun rapporte que les Red Devils seraient également intéressés par Alex Oxlade-Chamberlain, le milieu de Liverpool.

Arrivé sur les bords de la Mersey en 2017 en provenance d'Arsenal, l'international anglais n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable du onze de Jürgen Klopp, la faute à des blessures et à une féroce concurrence. Selon, le Liverpool Echo, l'entraîneur allemand ne serait pas opposé à un départ de son joueur pour qui Liverpool demanderait 12M€ et qui serait également pisté par West Ham.