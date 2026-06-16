Tottenham : un défenseur va débarquer pour 61 millions d’euros

Selon les informations de Sky Sports, Tottenham a trouvé un accord avec Jan Paul van Hecke pour renforcer sa défense centrale. Les Spurs vont débourser environ 52 millions de livres sterling, soit près de 61 millions d’euros, pour s’attacher les services du défenseur de Brighton. À un an de la fin de son contrat, l’international néerlandais de 26 ans a clairement fait savoir qu’il souhaitait retrouver son ancien entraîneur Roberto De Zerbi, avec qui il avait déjà travaillé chez les Seagulls entre 2023 et 2024.

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Cette opération représente une énorme plus-value pour Brighton, qui avait recruté Van Hecke pour seulement 1,8 million de livres (environ 2,1 millions d’euros) en provenance du club néerlandais NAC Breda en 2020. Après l’arrivée libre de Marcos Senesi, ce transfert s’inscrit dans la volonté de De Zerbi de remodeler l’arrière-garde londonienne avec des défenseurs capables de relancer proprement et de participer activement à la construction du jeu.