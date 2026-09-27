Équipe de France : Zinédine Zidane a choisi le remplaçant de Kylian Mbappé

« À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. Son état sera suivi de près. » Samedi soir, le Real Madrid communiquait enfin sur la blessure de Kylian Mbappé, touché au genou lors de la première rencontre des Bleus de cette trêve internationale face à la Turquie.

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Une blessure sans gravité pour Mbappé, qui sera donc opérationnel pour le premier match de Liga post-trêve du Real Madrid, face à Villarreal. Mais le joueur, déjà rentré à Madrid, ne rejouera plus sous le maillot bleu, alors que les hommes de Zinédine Zidane doivent encore affronter la Belgique à deux reprises ainsi que l’Italie. Un coup dur pour la sélection et pour Zizou, qui a tout de même décidé de ne pas faire appel à un nouveau joueur pour remplacer le Merengue.

Plusieurs options

Une question majeure se pose tout de même : quel joueur sera choisi pour le remplacer dès lundi soir, face aux Diables Rouges belges ? Selon les informations de RMC Sport, tout indique que c’est Désiré Doué qui devrait prendre sa place. Le joueur du Paris Saint-Germain bénéficie d’une très belle cote auprès du staff des Bleus, toujours selon le média, et Zidane devrait donc faire du poste par poste.

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Bradley Barcola pourrait aussi être une alternative crédible, tout comme Rayan Cherki ou Maghnes Akliouche, qui peuvent aussi évoluer sur le flanc gauche de l’attaque. Mais c’est bien Doué qui est le favori pour l’instant, alors que Dembélé récupère le brassard de capitaine laissé par le Bondynois. Un premier casse-tête pour Zinédine Zidane, et surtout, l’occasion pour un ou plusieurs joueurs de se montrer aux yeux du nouveau sélectionneur.