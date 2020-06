Angel Di Maria veut gagner la Ligue des Champions pour les supporters du PSG

Au milieu des stars que sont Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Neymar, Angel Di Maria (32 ans) a toujours réussi à faire son trou au PSG. L'Argentin n'a même jamais semblé aussi en forme que cette saison avec ses 12 buts et ses 21 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée en France, il ne lui manque qu'une coupe d'Europe pour boucler un palmarès déjà très fourni. Dans un entretien à L'Equipe, il explique qu'il voudrait corriger cela avant son départ pour remercier les supporters parisiens de leur soutien toujours plus important avec le temps.

«Ce serait magnifique. Pas seulement de gagner l'épreuve, mais en raison de l'affection que j'ai pour le club et pour ses ultras. J'ai le sentiment que ces deux dernières saisons, j'ai gagné le respect des supporters. Mentalement, ça a changé pas mal de choses quand j'ai senti qu'ils m'encourageaient davantage, qu'ils chantaient pour moi. Ça m'a donné beaucoup de force, j'essaie de les remercier par ce que je fais sur le terrain. Si je pouvais leur apporter la C1 avant de partir, ce serait parfait pour refermer notre histoire.» Qu'il se dépêche car il ne lui reste plus qu'un an de contrat au PSG et il n'a pas l'air pressé de prolonger.