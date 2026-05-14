Équipe de France : Didier Deschamps prépare de grosses surprises pour sa liste

La France compte un peu plus de 69 millions d’habitants selon les derniers rapports de l’Insee. Et on peut dire qu’il y a presque tout autant de sélectionneurs dans tout le pays. Chacun(e) a son avis sur les Bleus et les joueurs qui devraient participer ou non à la Coupe du Monde 2026. Mais c’est bien Didier Deschamps qui tranchera. Épaulé par son staff, le technicien tricolore a eu des choix à faire. Certains étaient plus faciles que d’autres. Ce soir au Journal de 20 heures de TF1, il dévoilera sa liste finale face à Gilles Bouleau. Sa septième depuis qu’il est en poste et sa dernière avant de quitter sa place de sélectionneur après le tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet prochain.

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Des hésitations sur la composition de la liste

Il espère donc finir en beauté et remporter ce trophée comme en 2018. Pour y parvenir, il s’appuiera sur 26 joueurs dont un noyau dur mené par le capitaine Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid sera le leader de la sélection nationale. Mike Maignan, Aurélien Tchouameni, Dayot Upamecano, Jules Koundé ou encore Adrien Rabiot et Ousmane Dembélé apporteront aussi leur expérience. DD comptera aussi sur le talent et la fougue des jeunes Rayan Cherki ou Michael Olise. Ce matin, plusieurs incertitudes demeurent encore dans l’esprit du staff tricolore. Comme l’explique L’Équipe, DD et ses équipes hésitent sur la structure de la liste. En effet, ils doivent trancher sur le nombre de joueurs à prendre par poste. Si les Bleus partiront avec 3 gardiens, le staff doit se décider pour les défenseurs (8 ou 9 joueurs), les milieux (5 ou 6 joueurs) et les attaquants (8 ou 9 joueurs).

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Selon le quotidien sportif, on devrait s’orienter, sans pour autant être sûr à 100%, vers une liste avec 8 défenseurs (Dayot Upamecano, les frères Lucas et Theo Hernandez, William Saliba, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, Jules Koundé et Malo Gusto), 6 milieux de terrain (N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Manu Koné, Aurélien Tchouameni, Warren Zaïre-Emery et Eduardo Camavinga) et 9 attaquants (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Marcus Thuram et Maghnes Akliouche, qui est en ballotage favorable). Avec le forfait d’Hugo Ekitike, Randal Kolo Muani, très apprécié par DD malgré une saison compliquée, et Jean-Philippe Mateta, qui a un profil différent, sont en compétition pour une place. La présence de RKM serait tout de même une grosse surprise après son année. L’Équipe précise que cette composition de la liste n’était pas encore actée totalement hier soir par le staff, qui a des hésitations.

Chevalier à la trappe, Camavinga et d’autres incertitudes

En défense, des éléments comme Pierre Kalulu et Maxence Lacroix, qui ont plu à DD, peuvent avoir un petit espoir. Dans l’entrejeu, la place de Camavinga n’est pas assurée. Le milieu a vécu une saison très décevante. Son vécu en Bleus et sa relation avec Deschamps et le groupe pourraient le sauver. Sa présence serait un choix fort de la part de DD, puisque beaucoup estiment qu’il ne mérite pas d’être de la partie. Camavinga pourrait aussi se faire doubler dans la dernière ligne droite par Khéphren Thuram, qui a des partisans selon Le Parisien. La plus grosse surprise pourrait venir de l’identité du troisième gardien derrière Mike Maignan et Brice Samba. Une place qui semblait destinée à Lucas Chevalier. Mais l’ancien Lillois a perdu sa place de titulaire au PSG. Rétrogradé à la troisième position dans la hiérarchie lors du rassemblement de mars, il était menacé par Alphonse Areola, Robin Risser et Jean Butez, et par un possible retour d’Hugo Lloris.

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Concernant l’ancien capitaine des Bleus, son come-back n’a jamais été envisagé par le staff assure L’Equipe. En revanche, Chevalier a bien du souci à se faire. L’Equipe explique que DD et ses adjoints espéraient qu’il rejouerait au moins 2 matches après la trêve de mars. Mais cela n’a pas été le cas. Pour ne rien arranger, il s’est blessé, lui qui n’a plus rejoué depuis janvier dernier. Hier soir, le staff, qui a révélé au Parisien que «tout restait ouvert», hésitait encore et prendra sa décision ce jeudi matin. Une information qui va dans le sens de celle de L’Equipe, qui précise que le staff hésite entre Alphonse Areola, qui a peu joué mais connaît les Bleus et le rôle de n°3, et Robin Risser, plus jeune mais auteur d’une belle année à Lens. Lucas Chevalier pourrait donc bien passer à la trappe. C’est la tendance ce jeudi matin. D’autres comme Florian Thauvin, Corentin Tolisso, Estéban Lepaul ou encore Matthieu Udol peuvent aussi se faire du souci.