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Xavi Espart prolonge au FC Barcelone

Par Maxime Barbaud
1 min.
Xavi Espart avec le FC Barcelone @Maxppp

C’est la révélation de ce début de saison au FC Barcelone. À 19 ans, Xabi Espart a réussi à se faire une place dans le onze de départ d’Hansi Flick en devenant le titulaire au poste de latéral gauche. Une belle prouesse pour celui qui cumule 5 apparitions (1 but, 2 passes décisives) toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

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Les Catalans ont vite pris conscience qu’il fallait prolonger rapidement le latéral droit de formation, sorti tout droit de la Masia. C’est chose faite avec un nouveau contrat jusqu’en 2030. «L’avenir lui appartient, et il est blaugrana», annonce le Barça sur son compte X.

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